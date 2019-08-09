Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak izi bulundu

Malezya’da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora’nın 6 gün sonra ayak izine ulaşıldı, yetkililer çalışmaları yoğunlaştırdı.

İngiltere’de yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin çocuğu olan Nora, ailenin Malezya’da yaptığı tatil sırada kayboldu. Malezya polisi, arama çalışmalarının 6‘ıncı gününde Nora’nın ayak izine ulaştı. Bölgede bulunan ormanın sık ağaçlı olması nedeniyle arama çalışmaları zorlaşırken, emniyet yetkilileri Nora’nın hala ormanın içinde olduğuna inandıklarını, açıkladı. Polis, olayda suç unsuru olan bir durumun olmadığını, Nora’nın kaçırıldığına dair hiçbir delilin bulunmadığını kaydetti.

Ormanda yapılan arama çalışmalarını yöneten Yangın ve Kurtarma Ekiplerinden yapılan açıklamada Nora’nın ayak izini arama köpekleri tarafından bulunduğu belirtildi. Yangın ve Kurtarma Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Ahmed Muhlis Muhtar yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının ayak izinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırdıklarını belirtti.



