Malezya'da Kim Jong-nam davasına yeni duruşma tarihi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıkların bir sonraki duruşmaları 7 Ocak 2019'da yapılacak.

Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un sanık olarak yargılandığı suikast davasına ilişkin yüksek mahkemeden yapılan açıklamada, sanıkların bir sonraki duruşmasının 7 Ocak 2019'da görüleceği belirtildi.

Mahkeme, suikastle ilgisi bulunduğu belirtilen ve bir süredir aranan Kuzey Koreli 4 sanığa ise hala ulaşılamadığını kaydetti.

İki sanık, duruşma için dün polis nezaretinde Shah Alam kentindeki yüksek mahkeme binasına getirilmiş ancak duruşmanın içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin bir numaralı 2 şüphelisi idam cezasıyla yargılanıyor.

