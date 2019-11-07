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Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:02 | Son Güncelleme

Malezya'da kimyasal atık içeren 290 varil bulundu

Malezya'nın Selangor eyaletinde kimyasal atık içeren 290 adet varil, nehir kenarına bırakılmış halde bulundu.

Eyalet yönetimine bağlı Çevre, Bilim, Teknoloji Biriminden yapılan açıklamada yetkililerin, eyalete bağlı Puchong kentinde Klang Nehri'nin geçtiği bölgede çok sayıda kimyasal atık variline rastladığı bildirildi.

Toplam 290 adet olan varillerdeki kimyasalların bazılarının toprağa ve nehre döküldüğü kaydedildi.

Bölgede ve nehirde temizlik çalışmalarına başlandığını aktaran yetkililer, bu eylemin bir fabrika sahibi tarafından kimyasal atıklardan kolay yolla kurtulmak için yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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kimyasal atık klang nehri Malezya varil

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