Malezya'da muhalefet partisi milletvekiline rüşvetten gözaltı

Malezya'da, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) milletvekili Bung Moktar Radin gözaltına alındı.
Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada, Bung Moktar'ın, hakkındaki rüşvet iddiaları üzerine gözaltına alındığı bildirildi.
Bung Moktar Radin ile birlikte eşi Zizie İzzet Abdülsamed'in de gözaltına alındığı belirtildi.
UMNO milletvekili hakkındaki rüşvet iddialarının, Hazine Bakanlığına bağlı FELCRA şirketiyle alakalı olduğu ifade edildi.
Bung Moktar Radin, geçen yıl düzenlenen genel seçimlerde Sabah eyaletine bağlı Kinabatangan bölgesinden milletvekili seçilmişti.
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