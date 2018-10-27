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Malezya'da muhalefet partisinden istifalar artabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:30 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed'in danışmanı, muhalefet partisi UMNO'dan 40 milletvekilinin istifa edip Mahathir'in yönettiği Malezya Birleşik Yerli Partisi'ne (PPBM) katılabileceğini söyledi - Geçen ay UMNO'dan istifa eden eski Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Mustafa Muhammed, PPBM'ye katıldı

Malezya'da 61 yıldır iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nün (UMNO) 9 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinden bu yana 5 milletvekili partiden ayrılırken, istifaların daha da artması bekleniyor.

Başbakan Mahathir Muhammed'in danışmanlarından Abdul Kadir Jasin, muhalefet partisi UMNO'dan 40 kadar milletvekilinin, partilerinden istifa edip Mahathir'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi'ne (PPBM) katılabileceğini belirtti.

The Star gazetesine konuşan Abdul Kadir, 40 UMNO milletvekilinin, bugün parti lideri Mahathir ile görüştüğünü ve toplantıda bu konunun konuşulduğunu aktardı.

Abdul Kadir, milletvekillerini partiye kabul etme konusunda henüz kesin bir karar vermediklerinin altını çizerek, "Partimize katılmak istiyorlarsa önce UMNO'dan istifa edip bağımsız milletvekili olmalılar." dedi.

- Eski bakan, Mahathir'in partisine katıldı

Öte yandan eylül ayında UMNO'dan istifa ederek bağımsız milletvekili olan eski Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Mustafa Muhammed, Başbakan Mahathir'in partisine katıldı.

Basına açık törende üyelik formunu Mahathir'e teslim eden Mustafa, üyeliğini kabul ettiği için parti yönetimine teşekkür etti ve bundan sonra siyasette daha etkili olacağını kaydetti.

Mahathir ise Mustafa'nın bağımsız milletvekili olarak performansını gözlemlediklerini belirterek, "Duruşunu gördükten sonra kendisinin PPBM üyesi olabileceği yönünde karar verdik." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahathir Muhammed Malezya Mustafa Muhammed UMNO

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