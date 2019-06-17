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Malezya'da Mülteci Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Mülteci Festivali, sanat alanında yetenek sahibi çok sayıda mülteciyi bir araya getirdi - Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde farklı ülkelerden gelen mülteciler, Malezya'daki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı - Afgan mültecilerin tiyatro gösterisi büyük beğeni toplarken, Suriye ve Arakanlı mültecilerden oluşan müzik grubunun konseri festivale renk kattı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Mülteci Festivali"nde farklı ülkelerden Malezya'ya sığınan mülteciler, sanat alanındaki yeteneklerini izleyenlerin beğenisine sundu.

Ülkedeki mülteciler için sosyal faaliyetlerde bulunan Beyond Borders Malaysia kuruluşunun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ortak düzenlediği festivalde, Malezya'daki mülteciler, kendi hazırladıkları etkinliklerle seslerini duyurma fırsatı buldu.

Festival boyunca düzenlenen panellerde farklı ülkelerden gelen mülteciler, Malezya'daki mevcut durumlarını paylaştı ve ülkede daha iyi şartlarda yaşayabilmek için taleplerini dile getirdi.

Panelistlerden Malezya Demokratik Hareket Partisi (DAP) Milletvekili Kasthuri Patto, hükümetin mültecilere yönelik yardım ve destek politikalarından bahsetti.

Malezya hükümetinin mültecilere desteğinin artmasının, ülkenin BM'ye ait uluslararası sözleşmeleri imzalamasına bağlı olduğunu vurgulayan Patto, "Maalesef ülkedeki aşırı sağın ve etnik siyaset yapan partilerin lobi faaliyetleri sebebiyle hükümetin bu anlaşmaları imzalama çabası sonuçsuz kaldı. Buna rağmen uluslararası insan hakları sözleşmelerine sadık kalmaya ve ülkemizdeki mültecileri korumaya devam edeceğiz." dedi.

Panelin ardından Afgan mülteciler, hazırladıkları tiyatro oyununu sergiledi. Afganistan'daki cinsiyet ayrımı ve sanata yönelik ön yargıları konu edinen eser, izleyenlerin beğenisini topladı.

- "Festivalin amacı yetenekli mültecileri bir araya getirmek"

Festival, Suriyeli ve Arakanlı mültecilerden oluşan müzik grubunun konseriyle son buldu.

AA muhabirine konuşan festivalin başorganizatörü Malezyalı yönetmen ve aktivist Mahi Ramakrishnan, 10 seneden fazladır mültecilerin sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek "Şimdiye kadar bir araya geldiğim mültecilerden çoğunun sanata dair yeteneklerinin olduğunu keşfettim. Bu yetenekleri bir etkinlikte toplayarak ülkedeki mültecilerin Malezya halkıyla kaynaşmasını sağlamayı planladım ve bu festivalleri başlattık." dedi.

Ramakrishnan, bu yıl Mülteci Festivali'nin dördüncüsünü düzenlediklerini ifade ederek "Etkinliklerimiz her geçen yıl daha da büyüdü ve artık insanlar, yeni festivalleri iple çekiyor." diye konuştu.

Bu sene festivale 500'e yakın kişinin katıldığını belirten Ramakrishnan, "Malezya halkının yanı sıra Suriye, Sudan, Yemen, Afganistan, Filistin ve Myanmar gibi ülkelerden katılımcılarımız oldu. Özellikle Arakanlı iki müzisyen arkadaşımızın katılımı bizim için çok önemliydi çünkü kendileri Malezya'da müzisyen olarak bilinen tek Arakanlılar." ifadelerini kullandı.

Festival katılımcılarından Afgan tiyatro yazarı Feriştah Rasuli, ilk defa yazdığı bir eserin sahnede sergilendiğini söyleyerek "Ana vatanımızda yaşanan birtakım acı gerçekleri tiyatroya yansıtmak istedik ve bir grup Afgan ile bir araya gelerek bu çalışmayı ortaya çıkardık." dedi.

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