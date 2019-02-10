Malezya'da nesli tehlikedeki yeşil kaplumbağa öldü

Malezya'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.
Doğal Yaşamı Koruma Biriminden yapılan açıklamada, adaya bağlı Pohon Batu sahilinde cansız bir yeşil deniz kaplumbağasına rastlandığı belirtildi.
Kaplumbağanın iç organlarının alınmış olduğunu tespit eden yetkililer, hayvanın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.
Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için hükümetçe koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağaları, ülkenin Terengganu ve Sarawak eyaletlerinde yaşıyor.
Ülkedeki yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun 1970'ten bu yana yarı yarıya azaldığı biliniyor.
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum