HABER

Malezya'da nesli tükenmekte olan bir fil ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 04:24 | Son Güncelleme

Malezya'da nesli tükenmekte olan bir fil ölü bulundu

Malezya'nın Sabah eyaletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan pigme fillerden biri daha ölü bulundu.

Eyalete bağlı Doğal Yaşamı Koruma Direktörü Augustine Tuuga, basına yaptığı açıklamada, Bakapit ormanlarında çiftçilerin bir pigme filin cesedine rastladığını bildirdi.

Filin ölüm sebebinin henüz öğrenilemediğini belirten Augustine, otopsi incelemelerinin ardından vakaya dair detaylı bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Kaçak hayvan avcıları tarafından fil ölümlerinin sıkça yaşandığı Malezya'da bu yıl içinde 20'den fazla fil ölü bulundu.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!
ABD BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdıABD BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fil Malezya ölüm SABAH

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!

ABD Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

ABD BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı

Yangın sonrası binada mahsur kaldırlar!

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Beyaz Saray'da önemli randevu! Bir araya gelecekler!

Bağdat'ta 'milyonluk gösteri' öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Ülkede alarm durumuna geçildi! Dünyanın gözü orada!

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.