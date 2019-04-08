Malezya'da otobüs şarampole devrildi: 12 ölü

Malezya'nın Sepang şehrinde 43 yolcusu bulunan bir otobüsün yoldan çıkarak, şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Bernama ajansının haberine göre polis, şarampole devrilen otobüsün bir kısmının, 20 metre derinliğindeki bir su kanalına girmesi sonucu şoför ve yolcuların araçta mahsur kaldığını belirtti.

Kazada şoför ile aralarında Bangladeş, Endonezya ve Nepal vatandaşlarının da bulunduğu 4'ü kadın 11 yolcunun yaşamını yitirdiğini bildiren polis, 10'u ağır 32 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Polis, kaza sırasında otobüsün, Nilai kasabasından aldığı 43 işçiyi iş yerlerine götürmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Kaza meydana geldiği sırada hava şartlarının iyi olduğunu aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ön kısmı tamamen parçalanan otobüstekilerin itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı bildirildi.

