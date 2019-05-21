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Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 08:02 | Son Güncelleme

Malezya'da pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir pazar alanında çıkan yangında 30 dükkan yok oldu.

Kuala Lumpur Arama ve Kurtarma Birimi Şefi L. Logeswaran, yaptığı açıklamada, gece saat 01.30 civarında çıkan yangına müdahale edildiğini ve alevlerin 15 dakika içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Logeswaran, pazar alanındaki 30 dükkanın yandığını kaydetti.

Yangının sebebi ise henüz tespit edilemedi.

Kuala Lumpur'un merkezindeki Hint Camisi'nin yanında kurulan pazarda, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetler satılıyor.

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