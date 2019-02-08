HABER

Malezya'da plastik poşet yutan balina köpek balığı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

Malezya'da plastik poşet yutan balina köpek balığı öldü

Malezya'nın kuzey açıklarında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle öldü.

Dalgıçlar, Sabah eyaleti açıklarında denizin dibinde ölü buldukları balina köpek balığını eyaletteki Doğal Yaşam Birimi'ne götürdü.

Köpek balığının midesinde, marketlerde kullanılan plastik poşet bulunduğunu söyleyen yetkililer, bağırsak tıkanması yaşayan balinanın sindirim problemi ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Balina köpek balıklarının doğal yaşamı koruma kararnamesi kapsamında koruma altında olduğunu belirten yetkililer, plastik kullanımının deniz canlıları için yaratacağı tehlikelere de dikkati çekti.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
HEGEM Başkanı Solak: “Siyasi parti programlarında şiddete yer verilmiyor”HEGEM Başkanı Solak: “Siyasi parti programlarında şiddete yer verilmiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat’ta Bursa’da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat’ta Bursa’da olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balina deniz Malezya pilastik poşet

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.