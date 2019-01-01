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Malezya'da restoran ve kafelere tütün yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:20 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan tüm işletmelere bugünden itibaren sigara yasağı uygulamaya konuldu

Malezya'da ülke genelindeki bütün restoran ve kafelerde sigara içilmesi yasaklandı.

Ülkede uzun süredir tartışma konusu olan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasağa göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan tüm işletmelerin iç ve dış bölümlerinde tütün mamulleri tüketilmeyecek.

Kanun teklifine gelen yoğun eleştirilerin ardından Sağlık Bakanlığının yaptığı esnetme üzerine müşteriler, restoran ve kafelerden 3 metre uzaklıkta sigara içebilecek.

Tütün yasağını denetlemek üzere Bakanlığa bağlık yaklaşık 5 bin müfettişin görevlendirileceği belirtildi.

Yasağı ihlal eden müşterilere 10 bin Malezya ringgitine kadar para cezası veya iki yıl hapis cezası verilecek.

Bazı restoranlarda sigara içilebilmesi için özel ayrılan bölümler de bugün itibariyle kaldırılacak.

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