Malezya'da sahte içkiden 23 kişi öldü

Malezya'da son üç günde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, başkent Kuala Lumpur civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e ulaştı.
Tüketilen içkilerin sahte olduğu belirlenirken, hastaneye kaldırılan 56 kişiden 20'si taburcu edildi, 17'sinin durumlarının ciddi olduğu bildirildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Polisin, ölümlerin ardından bazı dükkanlardaki çeşitli markalardaki alkollü içecekleri toplattığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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