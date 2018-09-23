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Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

ChannelNewsAsia'nın haberine göre, son iki haftada Selangor'da 24, Kuala Lumpur'da 9, Perak'da 3 kişi sahte içkinin neden olduğu metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.

Yetkililerin, Kuala Lumpur ve Selangor'da yüzlerce iş yerine baskın düzenlediği belirtildi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Malezya Suç Önleme Vakfı, hükümete sahte içki satışı ya da üretimi yapanlara hapis cezası getirilmesi çağrısında bulundu.

Vakfın yöneticilerinden Lee Lam Thye, Malezya'da sahte içkiyle ilgili mevcut yasaların, üretimini ve satışını yapanlara hapis cezası verilecek şekilde değiştirilmesini gerektiğini belirterek, sahte içkiden ölümlere, yeterli denetimin yapılmamasının yol açtığına inandığını söyledi.

Sahte içkiden ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
36 ölü Malezya sahte içki

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