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Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e çıktı

Malezya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

"Malay Mail" gazetesinin Malezya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 3 hafta içinde ülke genelinde sahte içkinin neden olduğu metil alkol zehirlenmesinden 45 kişi yaşamını yitirdi.

Gümrükler Dairesi Genel Müdürü Subromaniam Tholasy, basına yaptığı açıklamada, 45 kişinin metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 129 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Subromaniam, sahte içkiden ölümler üzerine bugüne kadar düzenlenen bin 603 baskında 17 bin 374 litre sahte içki ele geçirildiğini ifade etti.

Ülke genelinde 21 Eylül'de başlatılan operasyonlar sırasında zehirli metil alkol ihtiva ettiğinden şüphelenilen korsan markalar keşfedildiğini anlatan Subromaniam, "Ele geçirilen sahte içkiler ile son zamanlarda görülen metil alkol zehirlenmeleri arasındaki bağlantıya ilişkin herhangi bir kanıt olup olmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor." dedi.

Kuala Lumpur ve Selangor'da yüzlerce iş yerine baskın düzenlenmiş, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Malezya Suç Önleme Vakfı, hükümete sahte içki satışı ya da üretimi yapanlara hapis cezası getirmesi çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya sahte içki

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