Malezya'da seçmeli Türk Okçuluğu dersi öğrencileri sertifikalarını aldı

ŞAH ALAM (AA) - Malezya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle Uluslararası IDRISSI Okulu'nda verilen Seçmeli Geleneksel Türk Okçuluğu derslerini tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Şah Alam kentindeki IDRISSI Okulu'nda yapılan törende, 2018-2019 eğitim yılında Türk okçuluğu dersini seçen toplam 103 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan YEE Kuala Lumpur Müdürü Ömer Altun, Kasım 2018'de Malezya'da müfredata girmesiyle Geleneksel Türk Okçuluğu derslerine yoğun talep olduğunu belirterek, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılı boyunca Türk okçuluğuyla ilgili teorik ve pratik her türlü bilgi ve tecrübe, alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere aktarılmıştır." dedi.

Altun, Türk okçuluğu dersi alan öğrencilerin el yapımı okçuluk malzemeleriyle çalışıp atış talimleri yapma fırsatı bulma ayrıcalığına sahip olduğunu vurgulayarak, "Okçular Vakfı ile 25 ülkede hayata geçirdiğimiz Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak ve bu alanda sporcular yetiştirerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.