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Malezya'da seçmeli Türk Okçuluğu dersi öğrencileri sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur Müdürü Ömer Altun: - "25 ülkede hayata geçirdiğimiz Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak ve bu alanda sporcular yetiştirerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

ŞAH ALAM (AA) - Malezya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle Uluslararası IDRISSI Okulu'nda verilen Seçmeli Geleneksel Türk Okçuluğu derslerini tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Şah Alam kentindeki IDRISSI Okulu'nda yapılan törende, 2018-2019 eğitim yılında Türk okçuluğu dersini seçen toplam 103 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan YEE Kuala Lumpur Müdürü Ömer Altun, Kasım 2018'de Malezya'da müfredata girmesiyle Geleneksel Türk Okçuluğu derslerine yoğun talep olduğunu belirterek, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılı boyunca Türk okçuluğuyla ilgili teorik ve pratik her türlü bilgi ve tecrübe, alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere aktarılmıştır." dedi.

Altun, Türk okçuluğu dersi alan öğrencilerin el yapımı okçuluk malzemeleriyle çalışıp atış talimleri yapma fırsatı bulma ayrıcalığına sahip olduğunu vurgulayarak, "Okçular Vakfı ile 25 ülkede hayata geçirdiğimiz Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak ve bu alanda sporcular yetiştirerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

- Malezya'da Türk okçuluğu

YEE'nin Kemankeş Projesi çalışmalarının Kasım 2017'de başladığı, atlı okçuluğun yaşayan bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğü Malezya'da Türk okçuluğu, iki yıllık süre zarfında büyük ilgi gördü.

Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde 4 Malezyalı eğitmen, İstanbul Okçular Vakfındaki yoğun eğitim sürecinden sonra eğitmen oldu. Ocak 2018'de Kuala Lumpur YEE bünyesinde açılan Türk Okçuluğu kurslarında 2 dönemde yaklaşık 50 kursiyer eğitim aldı.

Ekim 2018'de düzenlenen Kemankeş Projesi Dünya Karması Finalleri'nde ise 16 ülke arasında Malezya, Azharul Abdul Aziz ve Erina Emelina İsmail ile takım halinde birinci oldu.

Geçen yıl 17 Kasım'da imzalanan protokolle "Geleneksel Türk Okçuluğu" dersi, Uluslararası IDRISSI Okulu'nda müfredata girdi ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde 100'ün üzerinde öğrenci, bu dersi seçmeli olarak aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya okçuluk yee Yunus Emre Enstitüsü

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