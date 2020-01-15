HABER
  4. Malezya’da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı

Malezya’da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Malezya’da caddede seyir halindeki lüks bir otomobilin motoru alev aldı.

Malezya, (DHA)- Malezya’da caddede seyir halindeki lüks bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edene kadar, alevler neredeyse tüm otomobili sardı. O anlar görgü tanıklarının kameralarına yansıdı.

Olay, başkent Kuala Lumpur’daki alışveriş ve eğlence merkezleri bölgesi olarak bilinen Bukit Bintang’da meydana geldi. Yerel saat ile 12:40’ta meydana gelen olayda bir otomobilin motoru, araç bir alışveriş merkezinin önünde olduğu sırada alev aldı. Çevredekiler ve araç sahibi duruma müdahale etmezken, olay yerine gelen itfayie ekipleri yangını söndürdü. Ancak aracın yanmaya başlaması ile söndürülmesi arasında geçen süre neredeyse 2 saati buldu.

Görgü tanıklarının kayda aldığı görüntülerde, itfaiye ekipleri müdahale edene kadar alevlerin neredeyse tüm otomobili sardığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel medya olayda kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunduRafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu
Rafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunduRafflesia: Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter'den ateşkes için hadsiz 'Türkiye' şartı!

Hafter'den ateşkes için hadsiz 'Türkiye' şartı!

ABD'de itfaiyecilere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Muhteşem anlar! İtfaiye eri kaydetti

İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

İrlanda'da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

3 saatlik bebek köpek saldırısında öldü!

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.