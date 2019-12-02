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Malezya'da sel baskınları, 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 06:27 | Son Güncelleme

Malezya'da sel baskınları, 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Malezya'nın kuzeyindeki Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde, aşırı yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle 11 bin 443 kişi evlerinden tahliye edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Terengganu'da hafta sonundan bu yana meydana gelen sellerin ardından korunaklı bölgelere tahliye olan kişi sayısı 5 bin 807'ye yükseldi.

Kelantan'da ise şimdiye kadar 5 bin 636 kişinin selden etkilenerek eyalet yönetimine bağlı korunma merkezlerine yerleştiği bildirildi.

Diğer yandan Kelantan Sulama ve Drenaj Birimi, yağmurların ardından eyalet genelinde su seviyesinin tehlike arz edecek şekilde yükseldiğini açıkladı.

Eyaletteki en büyük nehirlerden Golok'ta su seviyesinin, tehlike sınırı olan 9 metreyi aşarak 10,47 metreye çıktığı belirtildi. Golok'un yanı sıra Kelantan genelindeki 5 nehirde, su seviyesinin tehlike sınırını aştığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kelantan Malezya sel terengganu

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