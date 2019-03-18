Malezya'da tasavvuf musikisi, sema ve ebru performansı etkinliği

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Türk Tasavvuf Musikisi, Sema Gösterisi ve Ebru Sanatı Performansı" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla Kuala Lumpur Performans Sanatları Merkezinde yapılan programa Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Mohammadin Hacı Ketapi, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hacı Kamarudin Jaffar ve çok sayıda üst düzey isimler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, semanın ruhunu anlamak için Mevlana Celaleddin Rumi'nin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Mevlana'nın öğütlerinden alıntılar yapan Kavakcı, "Mevlana insanlığa verdiği öğütlerde başkalarının kabahatini örtmede gece gibi olmayı tavsiye etmiş, cömertlikte akan su gibi, öfke ve kinde ölü gibi davranmayı öğütlemiş, tevazuda toprak gibi olmak gerektiğini savunmuş ve herkesten olduğu gibi görünmesini, göründüğü gibi olmasını istemiştir." dedi.

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