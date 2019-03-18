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Malezya'da tasavvuf musikisi, sema ve ebru performansı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Kuala Lumpur Performans Sanatları Merkezinde "Türk Tasavvuf Musikisi, Sema Gösterisi ve Ebru Sanatı Performansı" etkinliği yapıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Türk Tasavvuf Musikisi, Sema Gösterisi ve Ebru Sanatı Performansı" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla Kuala Lumpur Performans Sanatları Merkezinde yapılan programa Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Mohammadin Hacı Ketapi, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hacı Kamarudin Jaffar ve çok sayıda üst düzey isimler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, semanın ruhunu anlamak için Mevlana Celaleddin Rumi'nin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Mevlana'nın öğütlerinden alıntılar yapan Kavakcı, "Mevlana insanlığa verdiği öğütlerde başkalarının kabahatini örtmede gece gibi olmayı tavsiye etmiş, cömertlikte akan su gibi, öfke ve kinde ölü gibi davranmayı öğütlemiş, tevazuda toprak gibi olmak gerektiğini savunmuş ve herkesten olduğu gibi görünmesini, göründüğü gibi olmasını istemiştir." dedi.

- "İki ülke ilişkileri Osmanlı'ya dayanır"

Ardından onur konuğu olarak konuşan Bakan Mohammadin, Türkiye'nin bu yıl Malezya ile diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümünü kutladığını vurgulayarak, "İki ülke ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu ve Malay sultanlıkları zamanına dayanır. Bizde Türk kadınlarla evlenmiş kraliyet ailesi mensupları bulunmaktadır ve bazı liderlerimiz Türk kanı taşımaktadır. Bu bakımdan bizler kardeş sayılırız." şeklinde konuştu.

Mohammadin, Malezya hükümeti olarak bu tarz programların devamını beklediklerinin altını çizerek, "Bu tür etkinlikler iki ülke arasında köprü niteliğinde olacaktır. Bakanlığımız da bu tür programları ve iş birliklerini destekleyecektir. Türkiye'ye gelerek kültürümüzü Türk insanıyla paylaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlik, tasavvuf musikisi konseriyle başladı.

Müzisyenler, 18 Mart anısına Çanakkale şehitlerini anmak üzere "Çanakkale Türküsü"yle konsere başladı.

- Ebru performansı alkış topladı

Müzik dinletisinin ardından seyirciler profesyonel ebru sanatçısından ebrunun nasıl yapıldığını izledi. Ebru performansına hayran kalan izleyenler sık sık alkış tuttu.

Ardından yine tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi yapıldı.

Gösterilerin ardından Büyükelçi Kavakcı, Bakan Mohammadin'e hediye takdiminde bulundu.

Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama başta olmak üzere ülke basını etkinliğe ilgi gösterdi.

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Derviş Kuala Lumpur Malezya Mevlana tasavvuf Yunus Emre Enstitüsü

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