Malezya'da trafik kazası: 5 ölü

Malezya'da başkent Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, başkentin kuzeyinde yer alan Raub kentindeki bir otoyolda şeritten çıkan bir otomobilin karşı şeritten gelen bir arabaya çarptığını bildirdi.

Olay yerine giden polis 5 kişinin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan 3 kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Kazanın, araçlardan birinin şoförünün uykuya dalmasının ardından yoldan çıkmasıyla gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

