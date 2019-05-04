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Malezya'da trafik kazası: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 07:35 | Son Güncelleme

Malezya'da trafik kazası: 5 ölü

Malezya'da başkent Kuala Lumpur yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, başkentin kuzeyinde yer alan Raub kentindeki bir otoyolda şeritten çıkan bir otomobilin karşı şeritten gelen bir arabaya çarptığını bildirdi.

Olay yerine giden polis 5 kişinin öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan 3 kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Kazanın, araçlardan birinin şoförünün uykuya dalmasının ardından yoldan çıkmasıyla gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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Malezya ölü trafik kazası

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