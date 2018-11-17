Türk tarihinde, okçuların sayesinde çok sayıda fetih yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Ortaçağ'da okçularımız, Allah'ın izniyle Avrupa'da çok sayıda karanlık surların kapılarını açmıştır. Bütün bunların hepsi, Allah'ın mesajının sınırlarımızın ötesine ulaşması için yapıldı." şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana Türk okçuluğunu dünyada yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Osmanlı okçuluğu, okçuluk tarihinin zirvesidir. Türk oku ve yayı, atılan okun hedefine en doğru şekilde gitmesi için en iyi biçimde tasarlanmıştır." dedi.

Erdoğan, Ortaçağ'da İslam'ın ve Müslümanların, bilime ve teknolojiye yaptığı katkılardan bahsederek, "Osmanlı zamanındaki Türk oku ve yayı, zamanının en iyi teknolojiye sahip silahıydı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde, kendi zamanının en iyi ve en gelişmiş silahlarını kullanmıştı. Şimdi de biz, zamanımızın en iyi teknolojisini kullanmalı ve teknoloji üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Atalarımız teknolojiyi katliam için kullanmadı"

Osmanlı'nın yüksek teknolojiye sahip silahları, katliam yapmak değil, insanları zulümden kurtarmak için kullandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Atalarımız bu teknolojiyi, insanları karanlığa hapseden duvarları yıkmak için kullandı. Biz de bugün aynı öz güvene sahip olmalı ve teknolojiyi aynı amaçla kullanmalıyız. İnsanları bölmek, parçalayıp yönetmek ve kaderlerini tayin etmek için inşa edilen duvarları yıkmak için kullanmalıyız. Bu vesileyle dünyada başarmamız gereken çok şey var."

Erdoğan, IDRISSI Okulu'nun Türk okçuluğu dersini müfredata dahil etmesinin, Türkiye ve Malezya'yı birbirine daha da yakınlaştıracağını kaydetti.