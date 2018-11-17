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Malezya'da "Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı'nın başlattığı "Kemankeş Projesi" kapsamında, "Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde" etkinliği düzenlendi - Etkinliğe katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunu dünyada yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti - Kemankeş Projesi kapsamında Türk okçuluğu dersi alan Malezyalı öğrenciler, okçuluk performansı sergiledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle 16 ülkede hayata geçirilen "Kemankeş Projesi" kapsamında Malezya'da, "Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde" etkinliği gerçekleştirildi.

Shah Alam kentinde, Uluslararası IDRISSI Okulu'nun ev sahipliğindeki "Altın Çağın İcatları" programı kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı ve IDRISSI Okulundan temsilciler katıldı.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana Türk okçuluğunu dünyada yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Osmanlı okçuluğu, okçuluk tarihinin zirvesidir. Türk oku ve yayı, atılan okun hedefine en doğru şekilde gitmesi için en iyi biçimde tasarlanmıştır." dedi.

Türk tarihinde, okçuların sayesinde çok sayıda fetih yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Ortaçağ'da okçularımız, Allah'ın izniyle Avrupa'da çok sayıda karanlık surların kapılarını açmıştır. Bütün bunların hepsi, Allah'ın mesajının sınırlarımızın ötesine ulaşması için yapıldı." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Ortaçağ'da İslam'ın ve Müslümanların, bilime ve teknolojiye yaptığı katkılardan bahsederek, "Osmanlı zamanındaki Türk oku ve yayı, zamanının en iyi teknolojiye sahip silahıydı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde, kendi zamanının en iyi ve en gelişmiş silahlarını kullanmıştı. Şimdi de biz, zamanımızın en iyi teknolojisini kullanmalı ve teknoloji üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Atalarımız teknolojiyi katliam için kullanmadı"

Osmanlı'nın yüksek teknolojiye sahip silahları, katliam yapmak değil, insanları zulümden kurtarmak için kullandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Atalarımız bu teknolojiyi, insanları karanlığa hapseden duvarları yıkmak için kullandı. Biz de bugün aynı öz güvene sahip olmalı ve teknolojiyi aynı amaçla kullanmalıyız. İnsanları bölmek, parçalayıp yönetmek ve kaderlerini tayin etmek için inşa edilen duvarları yıkmak için kullanmalıyız. Bu vesileyle dünyada başarmamız gereken çok şey var."

Erdoğan, IDRISSI Okulu'nun Türk okçuluğu dersini müfredata dahil etmesinin, Türkiye ve Malezya'yı birbirine daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

Ayrıca Erdoğan, bu projeyi gerçekleştiren okul yöneticilerine ve YEE ile Okçular Vakfı'na teşekkür etti.

Program, Kemankeş Projesi kapsamında Türk okçuluğu dersi alan IDRISSI Okulu lise öğrencilerinin okçuluk performansıyla devam etti.

Öğrencilerin performansından önce ilk oku atması için sahneye davet edilen Bilal Erdoğan, üç ok atışı yaptı.

Daha sonra geleneksel Kayı Boyu okçu kıyafetleriyle sahneye çıkan öğrenciler, okçuluk performanslarıyla tüm izleyenlerin beğenilerini topladı.

Etkinlik, IDRISSI Okulu, Okçular Vakfı ve YEE arasında Kemankeş Projesi İş Birliği Protokolünün imzalanmasıyla son buldu.

Programın ardından Erdoğan, diğer davetlilerle birlikte etkinlik alanında kurulan Türk okçuluğu sergisini gezdi ve katılımcılarla resim çektirdi.

- Malezya'da Türk okçuluğu

Yunus Emre Enstitüsünün Kemankeş Projesi çalışmalarının Kasım 2017'de başladığı ve atlı okçuluğun yaşayan bir gelenek olarak varlığını sürdürdüğü Malezya'da Türk okçuluğu, bir yıllık süre zarfında büyük ilgi gördü.

2017 Kasım ve 2018 Ekim dönemlerinde 4 Malezyalı eğitmen, İstanbul Okçular Vakfı'ndaki yoğun bir eğitim sürecinden sonra eğitmen oldu. 2018 yılı ocak ayında Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde açılan Türk Okçuluğu kurslarında 2 dönemde yaklaşık 50 kursiyer eğitim aldı.

25 Eylül'de imzalanan protokolle "Geleneksel Türk Okçuluğu" dersi, Uluslararası IDRISSI Okulu'nda müfredata girdi ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 100'ün üzerinde öğrenci, bu dersi seçmeli olarak aldı.

Geçen ay düzenlenen Kemankeş Projesi Dünya Karması Finalleri'nde ise 16 ülke arasında Malezya, Azharul Abdul Aziz ve Erina Emelina İsmail ile takım halinde birinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan Malezya okçular vakfı Yunus Emre Enstitüsü

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