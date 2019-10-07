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Malezya'da "Yalan Haber Yasası"nın iptali için harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Hükümet, eski Başbakan Necip Rezak döneminde getirilen ve yalan haber yapan medya organlarına para ve hapis cezasını öngören yasanın iptali için meclise tasarı sundu

Malezya'da hükümet, eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin getirdiği "Yalan Haber Yasası"nın feshedilmesi için parlamentoya tasarı sundu.

14. dönemin ikinci yarısı için oturumlara başlayan parlamentoda ilk tasarı, gerçeği yansıtmayan haber yayımlayan medya organlarına para ve hapis cezasını öngören yasanın iptali için sunuldu.

Önergeyi sunan Adalet Bakanı Liew Vui Keong, bu dönemde söz konusu yasanın yanı sıra ceza kanununda değişiklikler öngören tekliflerin de getirileceğini bildirdi.

Bu ay içinde ikinci oturumu yapılacak olan Yalan Haber Yasası'nın iptalinin, kısa zamanda meclis tarafından onaylanması bekleniyor.

Hükümet söz konusu yasanın iptali için ilk girişimi geçen yıl eylülde yapmıştı. Yasa iptali teklifi meclisten geçmiş, fakat senatonun onayını alamamıştı.

Bir yıllık aradan sonra yeniden sunulan tasarının meclis onayını alması durumunda senato, Federal Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca tasarıyı ikinci defa geri çeviremeyecek.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip döneminde yalan, sahte ve uydurma haberleri yazanlara ceza verilmesini öngören Yalan Haber Yasası Tasarısı, Nisan 2018'de 64'e karşı 123 oyla kabul edilmişti.

Yasayı ihlal edenler 6 yıl hapis ve 128 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Yasanın 2018'de genel seçime bir ay kala çıkarılması, tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Necip Rezak, yasanın sahte haberlerin engellenmesi için çıkarıldığını savunurken, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, yasanın tamamen iktidara yönelik eleştirilerin bastırılması için çıkarıldığını iddia etmişti.

Genel seçimlerde Mahathir Muhammed'in önderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun galip gelmesiyle Yalan Haber Yasası, kanunen varlığını sürdürmesine rağmen fiilen uygulamadan kalkmıştı.

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