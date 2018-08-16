Malezya'da yalan haberlere ceza yasası kaldırıldı

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde, seçimler öncesi çıkarılan yalan haberlere ceza öngören yasa yürürlükten kaldırıldı.

Necip'in, seçimlerde muhalifleri susturmak için çıkardığı iddia edilen ve tepkilere yol açan yalan haberlere ceza yasası parlamentoda oylamaya sunuldu. Oylamada, yasanın kaldırılmasına karar verildi.

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminde yalan, sahte ve uydurma haberleri yazanlara ceza verilmesini öngören tasarı, geçen nisan ayında 64'e karşı 123 oyla kabul edilmişti.

Yasayı ihlal edenler 6 yıl hapis ve 128 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Yasanın, geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlere bir ay kala çıkarılması, tepkilerin artmasına neden olmuştu.

İktidar, yasanın sahte haberlerin engellenmesi için çıkarıldığını savunurken, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, yasanın tamamen Malezya Başbakanı Necip Rezak'a yönelik eleştirilerin bastırılması için çıkarıldığını iddia etmişti.

