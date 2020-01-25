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Malezya'da yaşayan Çinliler fare yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Malezya'da yaşayan Çinliler fare yılını kutluyor

PENANG (AA) - Malezya'da ülke nüfusunun yüzde 27'sini oluşturan Çinliler, 12 hayvanlı takvime göre bugün, domuz yılından çıkarak fare yılına girdi.

Kuala Lumpur'da çoğu Çinli, yeni yıl geleneği olarak akraba ziyareti için cuma gününden yollara düştü.

Başkent dışındaki eyaletlerde ise yeni yıl ziyaretine gelen Çinlileri ağırlamak için sokaklar ve tapınaklarda süsleme yapıldı.

Çin yeni yılının yoğun olarak kutlandığı Penang eyaletinde ise merkez şehir George Town'da tüm sokaklar, Çinlilerin geleneksel kırmızı fenerleriyle süslendi.

Eyalet genelinde bütün tapınaklar, ziyaretçiler için günler öncesinden temizlendi.

Penang'da bulunan Malezya'nın en büyük Budist tapınağı Kek Lok Si, Çin yeni yılı için eyalete gelenlerin birincil ibadet merkezi olarak biliniyor.

Yapımı 1905'te tamamlanan ve halihazırda restorasyon çalışmaları süren tapınak, Çin yeni yılından itibaren 30 gün boyunca gece geç vakitlere kadar ibadet için açık kalıyor.

Fare yılının ilk gününde Çinliler, tütsü ve mum yakarak yeni yıllarının bereketli geçmesi için dualar etti.

Çin yeni yılı kutlamaları havai fişek, aslan dansı ve Çinlilerin komşu ve mezar ziyaretleriyle sürecek.

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