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Malezya'da yolsuzluğu bildiren memurlara 7 bin dolar ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

Hazine Bakanı Lim Guan Eng, devlet dairelerinde yolsuzluğu ihbar eden memurlara 30 bin Malezya ringgitine (yaklaşık 7 bin ABD doları) kadar para ödülü verileceğini açıkladı

Malezya'da hükümet, devlet dairelerinde görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğu ifşa eden memurlara 7 bin dolara kadar ödül verecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine Bakanı Lim Guan Eng, hükümetin yolsuzlukla mücadelesinin kalıcılığı ve dürüst iş ahlakının desteklenmesi için çalıştığı birimde yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edip yetkililere bildiren devlet memurlarına "Dürüstlük ve Şahsiyet Ödülü" takdim edileceğini belirtti.

Bakan Lim, ilgili şikayetlerin Hazine Birimi'ne yapılacağını vurguladı ve "İhbarda bulunan memuru koruyup ödüllendireceğiz. Bu girişim sadece Hazine Bakanlığında değil bütün devlet dairelerinde geçerli olacak." diye konuştu.

Yolsuzluğu bildiren devlet memurlarına verilecek para ödülünün 30 bin Malezya ringgitine (yaklaşık 7 bin ABD doları) kadar çıkabileceğini ifade eden Lim, "Bu ödülün hak edeni, yanlışları korkusuzca ihbar edebilen memurlar olacaktır." dedi.

- Yolsuzluk soruşturmasında son gelişmeler

Bakan Lim Guan Eng, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasının dış ayağına ilişkin gelişmelere de değindi.

Hükümetin, kamu fonundan para kaçırılması suçuna dahil olduğu tespit edilen ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'dan tazminat taleplerinin sürdüğünü belirten Lim, "Söz konusu talebe dair Goldman Sachs yönetimi ile henüz diyalog kurulmadı fakat başsavcılığın yönetiminde ilgili hukuki sürece devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl Goldman Sachs'a "hile, zimmete para geçirilmesine yardımcı olma ve yalan beyanda bulunmak" suçlarından dava açan hükümet, Malezya'yı zarara uğrattığı gerekçesiyle bankadan 6,5 milyar dolar tazminat talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceza Devlet Memuru Malezya ödül Yolsuzluk

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