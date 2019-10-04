Malezya'da yolsuzluğu bildiren memurlara 7 bin dolar ödül

Malezya'da hükümet, devlet dairelerinde görevi kötüye kullanma ve yolsuzluğu ifşa eden memurlara 7 bin dolara kadar ödül verecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine Bakanı Lim Guan Eng, hükümetin yolsuzlukla mücadelesinin kalıcılığı ve dürüst iş ahlakının desteklenmesi için çalıştığı birimde yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edip yetkililere bildiren devlet memurlarına "Dürüstlük ve Şahsiyet Ödülü" takdim edileceğini belirtti.

Bakan Lim, ilgili şikayetlerin Hazine Birimi'ne yapılacağını vurguladı ve "İhbarda bulunan memuru koruyup ödüllendireceğiz. Bu girişim sadece Hazine Bakanlığında değil bütün devlet dairelerinde geçerli olacak." diye konuştu.

Yolsuzluğu bildiren devlet memurlarına verilecek para ödülünün 30 bin Malezya ringgitine (yaklaşık 7 bin ABD doları) kadar çıkabileceğini ifade eden Lim, "Bu ödülün hak edeni, yanlışları korkusuzca ihbar edebilen memurlar olacaktır." dedi.

- Yolsuzluk soruşturmasında son gelişmeler

Bakan Lim Guan Eng, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasının dış ayağına ilişkin gelişmelere de değindi.