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Malezya'da yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:34 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Malezya'daki kamu kalkınma fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho'ya, ABD mahkemesince para aklama suçu yöneltildiğini açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının karıştığı kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ve iki Goldman Sachs çalışanına para aklama suçlaması yöneltti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesinin, iş adamı Low ile Goldman Sachs eski çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'ye, para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açtığı ifade edildi.

Açıklamada Leissner'ın suçunu kabul ettiği ve mahkemeye ceza olarak 43,7 milyon dolar ödeyeceği, Ng'nin de bugün Malezya'da gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan iş adamı Low'un 1MDB'den elde ettiği kazançla aldığı tespit edilen ve geçen yıl Singapur'da el konulan Bombardier Global 5000 özel uçağının satışı için ABD mahkemesinin onay verdiği, uçağın satış işlemlerinin kısa sürede başlayacağı açıklandı.

Malezya basınında yer alan haberlerde ise Low'un, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in danışmanlarından biriyle irtibat kurup dokunulmazlık talep ettiği iddia edildi.

Eski Başbakan Necip'e yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low, Malezya makamlarınca aranıyor.

Interpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

1MDB soruşturması kapsamında Malezya, şimdiye kadar Low'un özel uçağı ile lüks yatına el koymuş ve yatını açık artırmaya çıkarmıştı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.

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ABD ABD Adalet Bakanlığı Low Jho Malezya para aklama Yolsuzluk

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