Malezya'da yolsuzluk soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının karıştığı kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ve iki Goldman Sachs çalışanına para aklama suçlaması yöneltti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesinin, iş adamı Low ile Goldman Sachs eski çalışanları Tim Leissner ve Roger Ng'ye, para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açtığı ifade edildi.

Açıklamada Leissner'ın suçunu kabul ettiği ve mahkemeye ceza olarak 43,7 milyon dolar ödeyeceği, Ng'nin de bugün Malezya'da gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan iş adamı Low'un 1MDB'den elde ettiği kazançla aldığı tespit edilen ve geçen yıl Singapur'da el konulan Bombardier Global 5000 özel uçağının satışı için ABD mahkemesinin onay verdiği, uçağın satış işlemlerinin kısa sürede başlayacağı açıklandı.

Malezya basınında yer alan haberlerde ise Low'un, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in danışmanlarından biriyle irtibat kurup dokunulmazlık talep ettiği iddia edildi.