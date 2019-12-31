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  4. Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Malezya'daki 8 bin kaçak Pakistan'a döndü

Malezya hükümetinin ülkedeki kaçak göçmenlerin memleketlerine dönmesi için 1 Ağustos'ta başlattığı Back4Good (Daha iyisi için dön) isimli af kampanyası kapsamında 8 bin Pakistanlı ülkesine gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'da kaçak şekilde kalanların ülkeden yasal işlem uygulanmadan ayrılmalarını öngören kampanyanın son gününde, 300 Pakistanlının memleketine döndüğü belirtildi.

Özel uçakla Malezya'dan Pakistan'a getirilen 300 kişiyle 1 Ağustos-31 Aralık'ta ülkelerine dönen Pakistanlı sayısı 8 bine ulaştı.

Af kampanyası, Malezya'da vizesi dolmuş kişiler ile ülkeye kaçak yollardan girmiş kişilerin memleketlerine hiçbir yasal işleme tabi tutulmadan gönderilmesi için başlatılmıştı.

Yerel saatle bu gece yarısı sona erecek aftan faydalanmak isteyenlerin en geç 1 hafta sonrasına bilet almış olması ve 700 Malezya rigiti (Yaklaşık 1000 lira) ödeme yapması gerekiyor.

Bazı ülkeler ise maddi imkansızlıklar yaşayan vatandaşlarının Malezya'dan ayrılması için özel uçuşlar düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Pakistan Pakistanlı göçmenler

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