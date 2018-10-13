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Malezya'daki ara seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre, Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim seçimin galibi oldu

Malezya'nın Port Dickson kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde Umut İttifakı (PH) koalisyonun adayı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim'in, resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerden birinci çıktığı bildirildi.

Malezya basınına göre, yaklaşık yüzde 60 katılımın olduğu ve şimdiye kadar 45 bin civarında oyun sayıldığı seçimde, Enver'in 30 binden fazla oy aldığı belirtildi.

Malezya İslam Partisi (PAS) adayı Mohd Nazari Mokhtar'ın 7 bin 367, bağımsız adaylardan Mohd Isa Abdul Samad'ın ise 4 bin 171 oy aldığı kaydedildi.

Oy sayımının yerel saatle 22.00'de tamamlanması bekleniyor.

Port Dickson'da yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için 32 farklı noktada merkezler kurulmuştu. Oy kullanma işlemi 17.30'da sona ermişti.

- Port Dickson ara seçimi

6 Mayıs'taki genel seçimde PKR'den Port Dickson kentinden milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah, geçen ay Enver'in meclise girebilmesine olanak sağlamak amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından Enver, ara seçimler için milletvekili adaylığını koymuştu.

Seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan Enver İbrahim'in, meclise girmesiyle Başbakan Mahathir Muhammed'in yardımcısı olarak kabinede görev alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enver İbrahim Malezya Port Dickson

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