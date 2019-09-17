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Malezya'daki hava kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle Sarawak eyaletinde 298, Selangor eyaletinde 170 okul tatil edildi

Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 468 okul tatil edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre hava kalitesinin "aşırı sağlıksız" seviyesine indiği Sarawak ve Selangor eyaletlerinde yerel yönetimler, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verilmesi yönünde karar aldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre Sarawak'ta 298, Selangor'da170 okul tatil edildi.

Malezya Meteoroloji Biriminden dün yapılan açıklamada, Selangor'un bazı bölgelerinde hava kirliliği indeksinin 200'ün üzerine çıktığı, Sarawak'ta ise bu rakamın 248 olarak kaydedildiği belirtilmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Malezya orman yangını

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