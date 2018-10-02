Malezya'daki havalimanında yaşayan Suriyeli tutuklandı

Malezya Göç İdaresi Başkanı Mustafar Ali, El-Kontar'ın, uçuş kartı olmadığı için Pazartesi günü gözaltına alındığını belirtti. Ali, 36 yaşındaki Suriyelinin, durumunu anlatmak için sosyal medyadan yaptığı paylaşımların basının ilgisini giderek daha fazla çektiğini ve bunun da ülkesini utandırdığını sözlerine ekledi.

Yetkililer, 7 Mart'tan beri kaldığı havalimanında geçirdiği süre boyunca uluslararası basının ilgisini çeken ve başından geçenler 2004 yapımı Terminal filminde anlatılan hikâyeyi andıran el-Kontar'ın, "Malezya'yı utandırdığı" gerekçesiyle gözaltına alındığını ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

Suriyelinin ülkesine gönderilmesi bekleniyor.Suriye'de yedi yıldır devam eden savaş nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen ve dönmesi durumunda askere gitmek zorunda kalacağını belirterek yedi aydır mahsur kaldığı Kuala Lumpur Havalimanı'ndaki terminalde konaklayan Suriyeli Hasan el-Kontar, Malezya polisince tutuklandı.

Ali, konuyla ilgili olarak Suriyeli makamlarla iletişime geçildiğini ve 7 Mart'tan beri havalimanında yaşayan El-Kontar'ın ülkesine iade edilmek üzere sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başladığını kaydetti.

Terminal binasında yaşam

Hollywood yapımı filmde ülkesindeki darbe nedeniyle resmi belgelerinin geçersiz kalmasının ardından New York'taki havalimanında mahsur kalan ve ABD'li aktör Tom Hanks tarafından canlandırılan karakter gibi, El-Kontar da Malezya'da mahsur kalmıştı.

Suriye'de devam eden savaştan dolayı ülkesine dönmek istemeyen El-Kontar, savaş öncesinde gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışırken Şam yönetiminin kendisini askere almak istemesi nedeniyle BAE'den çıkmak zorunda kalmıştı. Ocak 2017'de Malezya'ya gönderilen Suriyeli, buradan Türkiye'ye geçmeye çalışmış, ancak uçağa alınmamıştı.

Bunun üzerine El-Kontar, Malezya'dan Kamboçya'ya gitmiş ancak ülkeye girişi reddedilerek Kuala Lumpur'a geri gönderilmişti.

Daha sonra Ekvador'a gitmek isteyen El-Kontar'ın bu girişimi de uçuşa kabul edilmemesiyle sonuçlanmış ve Suriyeli, tüm parası bittiği için havalimanı terminalinde mahsur kalmıştı.