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Malezya'daki heyelanda ölü sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

Penang eyaletinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 9'a çıktı

Malezya'nın Penang eyaletindeki bir inşaat alanında şiddetli yağışın neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

The Star gazetesinin haberine göre, itfaiyecilerin, inşaat alanında bir kişinin cesedine daha ulaşmasıyla heyelanda ölenlerin sayısı 9'a çıktı.

Bukit Kukus bölgesindeki inşaat alanında cuma günü meydana gelen heyelanda 4 işçi de yaralandı.

Cesedine ulaşılan 9 kişiden 5'nin Bangladeşli, 3'nün Endonezyalı, birinin Myanmarlı olduğu bildirildi.

Kayıp bir kişinin de göçük altında kaldığı değerlendiriliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının bu gece sona ermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Malezya Penang

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