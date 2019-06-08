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Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı

Malezya hükümeti, bakanlar kurulu ve devlet kademesindeki önemli görüşmelerde dijital cihazların bulundurulmasını yasaklama kararı aldı.

Hükümete bağlı Ulusal Güvenlik birimi direktörü Sanusi Sidek, hükümetin verdiği talimatın ardından başta kabine görüşmeleri olmak üzere devlet kademesindeki üst düzey görüşmelerde akıllı telefon gibi kayıt yapma özelliğine sahip dijital aletlerin yasaklanacağını açıkladı.

Sanusi Sidek, dijital alet yasağının sadece akıllı telefonlarla sınırlı olmayacağını, akıllı kalem, kamera ve tablet gibi cihazların da yasaklanacağını vurgulayarak, "Devlet Sırları Kanunu gereğince üst düzey görüşmelerden bilgi sızdırılmasına mani olmak için bu uygulamanın getirilmesi icap etti." dedi.

Devlet görüşmelerinde dijital cihaz yasağının getirilmesi en son nisan ayında Malezya meclisinde gündeme gelmişti.

Dijital cihaz yasağı bir sonraki bakanlar kurulu toplantısından itibaren uygulanacak.

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