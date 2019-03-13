HANOI (AA) - Vietnam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un da serbest bırakılmasını talep etti.

Vietnam Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh'in, Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah ile, Kim Jong-nam suikastiyle ilgili davada yargılanan Doan Thi Huong ile ilgili telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Minh'in, Malezya'dan Huong'un adil yargılanmasını ve serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.

Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.

Endonezya'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Siti Ayşe hakkında verilen karardan ötürü Malezya hükümetine teşekkür açıklamasında bulundu.