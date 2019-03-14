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Malezya'daki "Kim Jong-nam davası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'a yöneltilen cinayet suçlamasının düşürülmesi talebi reddedildi

ŞAH ELAM (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesinden yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong hakkındaki davanın sürmesi yönünde karar verildi.

Malezya Başsavcısı İskender Ahmed, Doan Thi Huong'a yöneltilen cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddederken kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Vietnam'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi Le Quy Quynh, Vietnam Adalet Bakanı'nın, Malezya Başsavcısına Huong'un serbest bırakılması için mektup yazdığını belirtti.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Le Quy Quynh, "Malezya'dan adil bir yargılama ve Huong'un mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huong'un avukatı Hisyam Teh Poh Teik de müvekkilinin davasının, aynı suçlamadan yargılanan ve tahliyesine karar verilen Endonezyalı sanık Siti Ayşe'ninki ile benzerlik gösterdiğini, savcıların adaletsiz davrandığını ve ayrımcılık yaptığını savundu.

Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.

Vietnamlı sanık Doan Thi Huong suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabilir.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli Malezya'dan kaçmıştı.

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Kim Jong nam Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Malezya Vietnamlı sanık Doan Thi Huong

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