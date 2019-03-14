ŞAH ELAM (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesinden yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong hakkındaki davanın sürmesi yönünde karar verildi.

Malezya Başsavcısı İskender Ahmed, Doan Thi Huong'a yöneltilen cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddederken kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Vietnam'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi Le Quy Quynh, Vietnam Adalet Bakanı'nın, Malezya Başsavcısına Huong'un serbest bırakılması için mektup yazdığını belirtti.

Karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Le Quy Quynh, "Malezya'dan adil bir yargılama ve Huong'un mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Huong'un avukatı Hisyam Teh Poh Teik de müvekkilinin davasının, aynı suçlamadan yargılanan ve tahliyesine karar verilen Endonezyalı sanık Siti Ayşe'ninki ile benzerlik gösterdiğini, savcıların adaletsiz davrandığını ve ayrımcılık yaptığını savundu.

Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.