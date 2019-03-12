CAKARTA (AA) - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Endonezyalı Siti Ayşe, ülkesine döndü.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, tahliyesinin ardından Malezya’dan özel bir uçakla ayrılan Siti Ayşe, başkent Cakarta’daki Halim Perdanakusuma Havalimanı’na dün akşam ulaştı.

Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayşe, ülkesine dönmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, dava sürecinden tahliyesine kadar kendisine destekte bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo, Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Ayşe, Malezya’daki gözaltı süresince herhangi bir tehdit ile karşılaşmadığını ve kendisine iyi davranıldığını belirtti.

Suikast soruşturmasının savcılarının, mahkemenin dünkü duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini bildirmeleri üzerine, Siti Ayşe’nin tahliyesine karar verilmişti.