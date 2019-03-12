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Malezya'daki "Kim Jong-nam davası"nda yargılanan sanığın tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam cinayetinde yargılanan sanıklardan Endonezyalı Siti, beraatinin ardından ülkesine döndü

CAKARTA (AA) - Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın geçen yıl Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen Endonezyalı Siti Ayşe, ülkesine döndü.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, tahliyesinin ardından Malezya’dan özel bir uçakla ayrılan Siti Ayşe, başkent Cakarta’daki Halim Perdanakusuma Havalimanı’na dün akşam ulaştı.

Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayşe, ülkesine dönmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, dava sürecinden tahliyesine kadar kendisine destekte bulunan Devlet Başkanı Joko Widodo, Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly ve diğer tüm yetkililere teşekkür etti.

Ayşe, Malezya’daki gözaltı süresince herhangi bir tehdit ile karşılaşmadığını ve kendisine iyi davranıldığını belirtti.

Suikast soruşturmasının savcılarının, mahkemenin dünkü duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini bildirmeleri üzerine, Siti Ayşe’nin tahliyesine karar verilmişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyor.

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Endonezya Kim Jong nam Kim Jong Un Siti Ayşe

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