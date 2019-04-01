Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesinden yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'un, soruşturma savcılarının kendisine yönelttiği yeni suçlamayla bugün tahliye edilebileceği bildirildi.

Malezya'daki Shah Alam mahkemesinde gerçekleşen duruşmanın ardından basına konuşan Doan Thi Huong'un avukatlarından Salim Beşir, savcıların sanığa "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yönelttiğini, sanığın da hakkındaki yeni suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Beşir, söz konusu suçlamayı kabulünün ardından sanığın gün içinde tahliye edilebileceğini belirtti.

Basına konuşan Doan Thi Huong ise kendisine yönelik yeni suçlama kararından memnun olduğunu ifade etti.

14 Mart'ta yapılan duruşmada mahkeme, Vietnamlı sanık hakkındaki cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddetmişti.

Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.