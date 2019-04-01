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Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 07:03 | Son Güncelleme

Suikast soruşturması kapsamında "cinayet" suçundan yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'a, bugünkü duruşmada "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltildi - Yeni suçlamayı kabul eden sanık Doan Thi Huong, bugün tahliye edilebilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesinden yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'un, soruşturma savcılarının kendisine yönelttiği yeni suçlamayla bugün tahliye edilebileceği bildirildi.

Malezya'daki Shah Alam mahkemesinde gerçekleşen duruşmanın ardından basına konuşan Doan Thi Huong'un avukatlarından Salim Beşir, savcıların sanığa "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yönelttiğini, sanığın da hakkındaki yeni suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Beşir, söz konusu suçlamayı kabulünün ardından sanığın gün içinde tahliye edilebileceğini belirtti.

Basına konuşan Doan Thi Huong ise kendisine yönelik yeni suçlama kararından memnun olduğunu ifade etti.

14 Mart'ta yapılan duruşmada mahkeme, Vietnamlı sanık hakkındaki cinayet suçlamasının düşürülmesi talebini reddetmişti.

Suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin 11 Mart'ta görülen duruşmasında sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmiş ve savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesine karar vermişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli Malezya'dan kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong nam Malezya suikast

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