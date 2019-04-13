Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'un mayıs ayında tahliye edileceği bildirildi.

Malezya basınına konuşan Doan Thi Huong'un avukatı, sanığın bir an önce tahliye edilmeyi beklediğini belirterek, "Cezaevi yetkililerinin bize verdiği bilgiye göre, 3 Mayıs'ta yapılacak duruşmada Houng tahliye edilecek." dedi.

Davanın savcıları 1 Nisan'da Vietnamlı sanık Huong'un kısa zamanda serbest kalabilmesi için sanığa "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltmişti.

Son yöneltilen suçlamanın ardından Huong'un kısa zamanda serbest kalacağı belirtilmişti.

Davanın bir diğer sanığı Endonezyalı Siti Ayşe ise 11 Mart'ta suçlamaları düşürme talebinin kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.