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Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Davanın Vietnamlı sanığı Doan Thi Huong'un 3 Mayıs'ta tahliye edilmesi bekleniyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong'un mayıs ayında tahliye edileceği bildirildi.

Malezya basınına konuşan Doan Thi Huong'un avukatı, sanığın bir an önce tahliye edilmeyi beklediğini belirterek, "Cezaevi yetkililerinin bize verdiği bilgiye göre, 3 Mayıs'ta yapılacak duruşmada Houng tahliye edilecek." dedi.

Davanın savcıları 1 Nisan'da Vietnamlı sanık Huong'un kısa zamanda serbest kalabilmesi için sanığa "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltmişti.

Son yöneltilen suçlamanın ardından Huong'un kısa zamanda serbest kalacağı belirtilmişti.

Davanın bir diğer sanığı Endonezyalı Siti Ayşe ise 11 Mart'ta suçlamaları düşürme talebinin kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli, Malezya'dan kaçmıştı.

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Doan Thi Huong Kin jong-nam Malezya Sanık suikast

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