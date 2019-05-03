Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesi davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi.

Basına konuşan Huong'un avukatı Hisyam Teh Poh Teik, sanığa geçen ay savcılık tarafından daha hafif suç yöneltilmesinin ardından mahkemenin duruşmada tahliye kararı verdiğini belirterek, Doan Thi Huong'un Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na götürüleceğini ve uçağının Vietnam'a hareket edeceğini açıkladı.

Davanın savcıları, 1 Nisan'da, Vietnamlı sanığa kısa zamanda serbest kalabilmesi için "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltmişti.

Son yöneltilen suçlamanın ardından Doan Thi Huong'un kısa zamanda serbest kalacağı belirtilmişti.

Davanın diğer sanığı Endonezyalı Siti Ayşe ise 11 Mart'ta suçlamaları düşürme talebinin kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.