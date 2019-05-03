HABER

Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 06:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın suikast sonucu öldürülmesi davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da suikast sonucu öldürülmesi davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi.

Basına konuşan Huong'un avukatı Hisyam Teh Poh Teik, sanığa geçen ay savcılık tarafından daha hafif suç yöneltilmesinin ardından mahkemenin duruşmada tahliye kararı verdiğini belirterek, Doan Thi Huong'un Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na götürüleceğini ve uçağının Vietnam'a hareket edeceğini açıkladı.

Davanın savcıları, 1 Nisan'da, Vietnamlı sanığa kısa zamanda serbest kalabilmesi için "cinayet" yerine, daha hafif suç kapsamına giren "tehlikeli silahla yaralamaya sebebiyet" suçlaması yöneltmişti.

Son yöneltilen suçlamanın ardından Doan Thi Huong'un kısa zamanda serbest kalacağı belirtilmişti.

Davanın diğer sanığı Endonezyalı Siti Ayşe ise 11 Mart'ta suçlamaları düşürme talebinin kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

- Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak, Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Gizli cennet'le ilgili önemli adım'Gizli cennet'le ilgili önemli adım
Kadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralıKadıköy'de önce bir iş yerine sonra polislere ateş açtılar: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doan Thi Houng Kim Jong nam Malezya suikast tahliye

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Jet Sosyete bitti mi? Gülse Birsel'den flaş açıklama!

Jet Sosyete bitti mi? Gülse Birsel'den flaş açıklama!

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Badavut 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi

'Gizli cennet'le ilgili önemli adım

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Malatya'da hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı

Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!

Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.