Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı

Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Eyalete bağlı temizlik ekipleri geçen pazar günü, kimyasal atıkların sızdığı Kim Kim nehrini temizlemişti.

Kimyasal atıkların yol kenarına kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Öte yandan, eyalet polisi, dün Pasir Gudang'daki bir ana yolun kenarına 10 plastik fıçıya konularak bırakılmış zehirli kimyasal atıklar tespit etti.

Sızıntının Pasir Gudang'daki okullara yakın bölgede yaşanması ve şehirdeki çok sayıda okulda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki 3 fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.

Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

