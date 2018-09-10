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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Singapur'da el konulan yaklaşık 11 milyon dolar Malezya'ya gönderilecek

Malezya'da yürütülen, eski Başbakan Necip Rezak'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Singapur'da el konulan yaklaşık 11 milyon doların Malezya'ya gönderilmesine karar verildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Singapur mahkemesi, el konulan yaklaşık 11 milyon doların Malezya'ya gönderilmesini kararlaştırdı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada da "Singapur ile ortak çalışmalar sonucunda Malezya'dan çalınan paraların bir kısmı bulundu ve Malezya'ya gönderilmesi kararı verildi. Singapur ile bu soruşturmadaki çalışmalarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma kapsamında Endonezya'da geçen şubat ayında el konulan 250 milyon dolar değerindeki lüks yat da 6 Ağustos'ta Malezya'ya iade edilmişti.

MACC, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Necip ile birçok siyasetçinin 900'den fazla banka hesabını dondurmuştu.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Soruşturmada, 1MDB yatırım şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in kişisel 5 hesabındaki 681 milyon doların Suudi kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi Hükümeti'nin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayısta yapılan genel seçimi kaybetmesinin ardından yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla soruşturma tekrar açılmıştı.

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"1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" 1MDB mahkeme Malezya Necip Rezak Singapur

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