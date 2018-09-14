Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Eski başbakanın avukatlarından Muhammed Şafee Abdullah, müvekkilinin yasa dışı faaliyetlerin maliyeti olarak Eylül 2013 ve Şubat 2014'te toplam 2,3 milyon dolar aldığı iddiasıyla dün gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmişti.

Necip'in banka hesabından ödeme yapıldığı tespit edilen kişilerin arasında üst düzey siyasilerin de olduğu, şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.

Necip'in banka hesabına yapılan 972 milyon dolarlık transferleri incelendiğini belirten Noor, 64 kişiye 100 banka işlemi üzerinden ödeme yapıldığını kaydetti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, 1MDB yatırım şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülüyor.

Malezyalılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'e ait beş kişisel hesapta bulunan 681 milyon doların Suudi kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayısta yapılan genel seçimi kaybetmesinin ardından yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla soruşturma tekrar açılmıştı.

