Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho, kendisini savunmak için internet sitesi açtı.
Yerel basındaki haberlere göre, Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low, hakkındaki iddialara karşı suçsuz olduğunu gösterebilmek için internet sitesi kurdu.
Low avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, açtığı internet sitesi vasıtasıyla hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu göstermek için belgeler yayımlayacağını ileri sürdü.
Necip'e yakınlığıyla bilinen Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.
Devam eden soruşturma kapsamında Interpol ile aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'a ait özel uçağa el konuldu.
Singapur'da bulunan ve yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki özel uçağın 1MDB şirketindeki paralarla alındığı iddia ediliyor.
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah yaptığı açıklamada, uçağın Malezya'ya getirilmesi için Singapurlu yetkililerle çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla çalınan paralara el konulacağını ve devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı.
Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, gelecek yıl 18 Şubat'a ertelenmişti.
\
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı
Çanakkale'deki termik santralde patlama!
Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bu temizlikçinin aylık kazancı dudak uçuklatıyor!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum