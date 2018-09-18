Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho, kendisini savunmak için internet sitesi açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low, hakkındaki iddialara karşı suçsuz olduğunu gösterebilmek için internet sitesi kurdu.

Low avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, açtığı internet sitesi vasıtasıyla hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu göstermek için belgeler yayımlayacağını ileri sürdü.

Necip'e yakınlığıyla bilinen Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.

Devam eden soruşturma kapsamında Interpol ile aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'a ait özel uçağa el konuldu.

Singapur'da bulunan ve yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki özel uçağın 1MDB şirketindeki paralarla alındığı iddia ediliyor.