HABER

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Aranan iş adamı Low Taek Jho, kendini savunmak için internet sitesi kurdu

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan iş adamı Low Taek Jho, kendisini savunmak için internet sitesi açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmesi ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low, hakkındaki iddialara karşı suçsuz olduğunu gösterebilmek için internet sitesi kurdu.

Low avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, açtığı internet sitesi vasıtasıyla hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu göstermek için belgeler yayımlayacağını ileri sürdü.

Necip'e yakınlığıyla bilinen Low, 1MDB yatırım şirketinde yapıldığı iddia edilen yolsuzlukların tüm detaylarını bilen "kilit isim" olarak gösteriliyor.

Devam eden soruşturma kapsamında Interpol ile aranan ve ülkeden kaçan iş adamı Low'a ait özel uçağa el konuldu.

Singapur'da bulunan ve yaklaşık 35 milyon dolar değerindeki özel uçağın 1MDB şirketindeki paralarla alındığı iddia ediliyor.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah yaptığı açıklamada, uçağın Malezya'ya getirilmesi için Singapurlu yetkililerle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla çalınan paralara el konulacağını ve devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, gelecek yıl 18 Şubat'a ertelenmişti.

\

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

PARTNER Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor Aman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor
Urumiye'de İran- Türkiye 'Hudut güvenliği' toplantısıUrumiye'de İran- Türkiye 'Hudut güvenliği' toplantısı
Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldıEskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1Malaysia Development Berhad (1MDB) 1MDB Başbakan Necip Rezak Low Taek Jho Malezya

En Çok Okunan Haberler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

İlginizi Çekebilir

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

Şarbon hastalığı bulunan büyükbaş hayvanları taşıdığı iddia edilen gemiden haber var!

Şarbon hastalığı bulunan büyükbaş hayvanları taşıdığı iddia edilen gemiden haber var!

Köylüler 80 gündür nöbetteydi: Santrale izin çıkmadı

Köylüler 80 gündür nöbetteydi: Santrale izin çıkmadı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Levent'te İş Kuleleri önünde ateş açıldı

Levent'te İş Kuleleri önünde ateş açıldı

Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı

Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.