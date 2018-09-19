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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak tekrar gözaltına alındı

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak tekrar gözaltına alındı.

Yerel basının Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) dayandırdığı habere göre, Necip "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sorgulanmak için Bukit Aman Polis Merkezi'ne götürülen Necip'in yarına kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

MACC, Necip'in yarın görevini kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı.

Necip, 4 Temmuz'da Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede, 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmiş, ayrıca Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesini istemişti.

Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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"1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" 1MDB Malezya Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC)

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