Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak tekrar gözaltına alındı.

Yerel basının Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) dayandırdığı habere göre, Necip "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sorgulanmak için Bukit Aman Polis Merkezi'ne götürülen Necip'in yarına kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

MACC, Necip'in yarın görevini kötüye kullanmaktan hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı.

Necip, 4 Temmuz'da Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede, 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmiş, ayrıca Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesini istemişti.

Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.