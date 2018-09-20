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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak, hakkındaki suçlamaları reddetti

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, hakkındaki yeni suçlamaları reddetti.

Ülke basınının Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (MACC) dayandırdığı habere göre, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Necip hakim karşısına çıktı.

Necip'in mahkemede aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın suçlamayı reddettiği bildirildi.

Necip, 4 Temmuz'da Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede, 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmiş, ayrıca Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesini istemişti.

Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Necip Rezak Yolsuzluk

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