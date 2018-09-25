Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Mahkeme, daha önce verdiği kararda eski Başbakan Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Çoğu yolsuzluk olmak üzere 20 suçlamanın yöneltildiği Rosmah'ın yarın sabah Putra Jaya kentindeki MACC binasına gitmesi bekleniyor.

Yerel basının MACC kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Rosmah yarın ifade vermek için çağrıldı.

Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, mayıs ayında yapılan genel seçimde iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

