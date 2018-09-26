Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Rosmah'a, çoğu yolsuzluk olmak üzere 20 suçlama yöneltiliyor.

Rosmah, MACC binasından ayrılırken "Ben iyiyim." ifadesini kullandı.

MACC'in son üç ayda ikinci kez çağırdığı Rosmah'ın sorgusu 13 saat sürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) bugün Rosmah'ı 1MDB soruşturması kapsamında sorguladı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

