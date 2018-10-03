Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) son üç ayda ikinci kez çağırdığı Rosmah'ın 26 Eylül'deki sorgusu 13 saat sürmüştü.

Diğer yandan, eski Başbakan Necip Rezak da 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alındı.

Rosmah, komisyon binasına girerken kendisine eşlik eden basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Necip Rezak'ın eşi Rosmah'ı, 1MDB soruşturması kapsamında üçüncü kez sorguladı.

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un üçüncü kez ifadesi alındı.

Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

