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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak'ın dün tutuklanan eşi Rosmah Mansor kefaletle serbest bırakıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan ve dün tutuklanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor kefaletle serbest bırakıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün, "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması kapsamında üçüncü kez sorgulanmasının ardından tutuklanan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mansor, kefaletle salıverildi.

Mahkeme, 17 suçlamayla karşı karşıya olan Rosmah'ın davasında, duruşma gününü daha sonra belirleyecek.

Hüküm giymesi halinde Rosmah'ın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkeme binasından birlikte ayrılan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Diğer yandan Rosmah'ın pasaportuna el konulacağı kaydedildi.

Eski Başbakan Necip Rezak da dün, 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alınmıştı.

Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
"1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması Rosmah Mansor

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