Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Eski Başbakan Necip Rezak da dün, 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alınmıştı.

Diğer yandan Rosmah'ın pasaportuna el konulacağı kaydedildi.

Mahkeme binasından birlikte ayrılan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Hüküm giymesi halinde Rosmah'ın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkeme, 17 suçlamayla karşı karşıya olan Rosmah'ın davasında, duruşma gününü daha sonra belirleyecek.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün, "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması kapsamında üçüncü kez sorgulanmasının ardından tutuklanan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mansor, kefaletle salıverildi.

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan ve dün tutuklanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor kefaletle serbest bırakıldı.

Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.

Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

