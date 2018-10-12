Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında tekrar sorgulandı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Ahmet Zahid Hamidi'yi eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB soruşturması kapsamında bir haftada üçüncü kez sorguladı.

Bugünkü ifadesi yaklaşık 10 saat süren Ahmet'in sorgusunun ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Ahmet, ilk defa 2 Temmuz'da sorgulanmak üzere MACC tarafından çağrılmıştı.

Ahmet, 3 ay önce Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) genel başkanı olarak seçilmişti.

MACC, 1MDB soruşturması kapsamında UMNO üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabını dondurmuştu.

Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB'de adı geçen Necip'in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

\

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları