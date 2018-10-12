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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi sorgulandı

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında tekrar sorgulandı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Ahmet Zahid Hamidi'yi eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği 1MDB soruşturması kapsamında bir haftada üçüncü kez sorguladı.

Bugünkü ifadesi yaklaşık 10 saat süren Ahmet'in sorgusunun ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Ahmet, ilk defa 2 Temmuz'da sorgulanmak üzere MACC tarafından çağrılmıştı.

Ahmet, 3 ay önce Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) genel başkanı olarak seçilmişti.

MACC, 1MDB soruşturması kapsamında UMNO üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabını dondurmuştu.

Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB'de adı geçen Necip'in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

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- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

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"1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" eski Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi Malezya yolsuzluk soruşturması

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