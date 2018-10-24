Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak ve eski Hazine Genel Sekreteri Mohd Irwan Serigar Abdullah'ın, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) soruşturması kapsamında ifadesi alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Necip, yerel saatle 13.55'te Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) Putrajaya'daki merkez binasına giriş yaptı. Necip, yaklaşık 5 saat sorgulandı.

Mahkemeden ayrılan Necip'in, 1MDB ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin kurduğu International Petroleum Co (IPIC) şirketi arasındaki ticarete ilişkin ifadesinin alındığı belirtildi.

Henüz ifadesi alınmayan Mohd Irwan'ın ise yarına kadar mahkeme binasında tutulacağı ifade edildi.

Önceki hükümet döneminde görevli Malezya Dış İstihbarat Örgütünün Direktörü Hasanah Abdul Hamid'in yarın sabah saatlerinde ifadesinin alınacağı bildirildi.

Öte yandan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un da cuma günü 1MDB soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip Rezak'ın beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesinin ardından hakkındaki soruşturma tekrar başlatılmıştı.

